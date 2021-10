Sneazzy annonce un EP entièrement en NFT

Un EP entièrement en NFT, une première en passe d'être réalisée par Sneazzy.

par Team Mouv'

Sneazzy va lancer la première collection musicale NFT qui sera publiée sur la blockchain Avalanche ( la plateforme de contrats intelligents la plus rapide de l’industrie de la blockchain ) avec l’équipe Husky.

Sneazzy surfe sur la vague des NFT

Il s’agit d’un EP qui sera dévoilé le 8 novembre prochain. Pour mieux diffuser ce projet NFT musical non conventionnel, Sneazzy a choisi de lancer ce projet EP sur Kalao, un écosystème NFT qui utilise la combinaison de la technologie de ce contenue exclusif et réalité virtuelle pour créer des cas d'utilisation réels pour les NFT .

Cette collection sera plus qu'un simple NFT musical et encouragera la communauté à se coordonner sous la forme d'une chasse au trésor afin de gagner un prix spécial pour tous les détenteurs de précieu contenu . Pour révéler tous les secrets de cette collection, la communauté devra travailler ensemble et partager des informations pour réussir à révéler le prix . De plus, 100 de ces NFTs auront un bonus exclusif . En effet, les métadonnées de ces 100 NFT "tickets d'or" contiendront des informations qui permettront à leurs propriétaires de réclamer un coffret physique édition collector du Sneazzy EP, garanti par le NFT et comprenant le CD physique et d'autres objets de collection .

Alors allez vous faire partie de la chasse au trésor ?