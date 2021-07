Sneazzy annonce la sortie d’un nouvel EP pour cet été

L'été sera chaud : Sneazzy annonce un nouveau projet pour juillet.

par Anissa Echaïeb

Super nouvelle pour les fans de Sneazzy : l'artiste revient cet été pour notre plus grand kif . Sneazzy l'a annoncé sur ses réseaux sociaux : son EP 38° arrivera à nos oreilles le 9 juillet prochain.

Il a également dévoilé la cover :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avant 38° , on a eu droit à l'excellent NOUVO MODE le 6 mars 2020 et le rappeur parisien était venu nous en parler en direct dans l'émission Mouv' Rap Club avec Pascal Cefran, Céline et Fif . Une belle occasion de découvrir les coulisses de son album en avant - première .

Publicité J’autorise Gérer mes choix

38° fera partie de toutes les folles sorties rap français de ce mois de juillet :