Slim Lessio réchauffe son cœur dans le clip "Wichita"

Slim Lessio a révélé le clip de son nouveau single, "Wichita", vendredi 19 février 2021.

par Team Mouv'

Si vous rêvez de passer des vacances dans un chalet à la montage, on a peut - être trouvé le clip qu’il vous faut . Huit mois après la sortie de son projet Instable, en juin 2020, Slim Lessio est de retour .

Le rappeur originaire de Spa, en Belgique, revient dans le game avec le morceau Wichita, après une petite pause musicale, le temps de digérer son album . Le clip minimaliste du son, réalisé par Harry Pirnay, a été révélé vendredi 19 février .

Un clip de saison

Dans le visuel de Wichita, on retrouve Slim Lessio au coin du feu, dans un chalet à la montagne, entrecoupé de plans somptueux des sommets enneigés . Il avait teasé le morceau sur Instagram, en postant la cover réalisée par l’artiste belge Mory, et en annonçant qu’à 1000 likes et 1000 commentaires Wichita serait disponible . Chose promise, chose due .

Le morceau transmet un spleen, sur un beat doux et mélodieux de Ponko & Prinzly . La voix de Slim Lessio, comme retenue pour éviter de dérailler, renforce ce sentiment . Le clip apporte la touche finale, en immergeant l’auditeur dans un décor chaleureux, mais qui est entouré d’un vide glacial . En revanche, aucun rapport entre le clip et le titre du morceau, qui renvoie à la plus grande ville du Kansas, aux États - Unis .

À l'heure actuelle, aucune information n'est apparue en ce sens, mais il se pourrait que ce single soit annonciateur d’un nouveau projet de Slim Lessio. Restez à l'affût .