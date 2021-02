"Skuuu" saison 2 : l'épisode final avec Nekfeu et Vald

La saison 2 de la série animée Skuuu confectionnée par Lacrem et Biscuit Studio, prend fin avec Nekfeu et Vald.

par Team Mouv'

Comme pour la saison précédente: Lacrem et Biscuit Studio se sont amusés à illustrer la vie des stars du rap français basées sur leurs punchlines . Dans cette nouvelle saison complètement folle, on a pu retrouver de nouveaux rappeurs ( Nekfeu, Freeze Corleone, Maes, Zola, Orelsan Wejdene ) ainsi que des guests comme Mohamed Henni et l'humoriste Tokou .

Pour conclure la saison en beauté avec cet épisode 15, on a le droit à du Nekfeu, du Vald, mais aussi du Alkpote et Aya Nakamura . Et pour fermer les dernières secondes de l'épisode, on ne pouvait pas rêver mieux avec une reprise d’”Allumer le feu” par Jul en Johnny Hallyday qui arrive en Soucoupe volante au Vélodrome . Magique !