Sinik : son nouveau morceau "Balles perdues" disponible

Sinik envoie des rafales de balles dans son nouveau morceau "Balles perdues", maintenant disponible sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

Alors qu'il dévoilait en fin d'année 2021 le titre de son prochain album qui sera intitulé NIKSI, Sinik partageait le 15 janvier dernier un extrait inédit d'un morceau qui est dès à présent disponible sur toutes les plateformes.

Rafale de Balles perdues

Le week end du 14 janvier dernier, Sinik en a dévoilé un peu plus à propos de son futur opus. En effet, c'est sur son compte Instagram qu'il a publié un extrait inédit légendé avec la date du 28 janvier ; extrait qui a eu de quoi faire trembler la toile.

Celui qui en avait profité pour balancer de nombreuses piques en seulement 50 secondes avait aussi déclenché une guerre avec Rockin' Squat, victime d'une de ses balles perdues. Mais le morceau qui est en ce vendredi 28 janvier disponible sur toutes les plateformes de streaming, marque la renaissance de l'Assassin qui a visiblement beaucoup de choses à dire après plus d'un an d'absence. En effet, pendant 2 minutes 49, le rappeur du 91 connu pour son talent en clash dans les années 2000, a enchainé les diss sur un beat puissant. Franck Gastambide, Rockin' Squat, BFM TV, Nabilla, Les Enfoirés, Keen V, Angèle, Roméo Elvis en passant par Vitaa et Slimane, tout le monde en prend pour son grade dans Balles perdues.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Avec ce premier extrait de son prochain album, Sinik a littéralement "tiré sur tout ce qui bougeait" et ça annonce déjà bien la couleur de ce qu'il nous a réservé pour la suite.