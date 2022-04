Sinik se confie sur les rappeurs qui refusent des feats

À l'occasion de la sortie de son album, Sinik parle des jeunes rappeurs qui, apparemment, ne veulent pas forcément collaborer avec lui.

par Team Mouv'

Alors que son album Niksi, le dixième album de Sinik, vient de sortir, le rappeur est au coeur de l'attention et en a profité pour se confier sur sa difficulté à réaliser des feats. avec la nouvelle génération de rappeurs.

Le nouveau projet de Sinik est très lourd, et son public l'a sur-validé : de retour avec un nouvel album, Niksi, le rappeur de 42 ans est de retour et n'a pas pris une ride. Cependant, malgré sa notoriété et sa place culte dans le paysage rap français, Sinik a apparemment eu pas mal de galères alors qu'il préparait l'album... à commencer par le clash avec Booba, qui s'en est pris gratuitement à son confrère avant de lui donner de la force.

Des collaborations compliquées

Pour Interlude, l'auteur de La Main sur le coeur explique ainsi qu'il a eu des difficultés à trouver des rappeurs pour faire des collaborations : "sur l'album d'avant, 8ème art, c'était un choix. J'ai fait zéro feat parce que je savais pertinemment qu'aller se confronter et aller demander des feats aujourd'hui c'est compliqué". Un constat que Sinik a pu confirmer lorsqu'il a décidé d'inclure des collaborations dans son dernier projet. Selon le rappeur parisien, deux handicaps pèsent contre lui : son âge et les chiffres qu'il réalise. *"Si tu ne fais pas 50 milliards de streams et 50 milliards de vues, t'es loin d'être prioritaire (...) et l'âge, l'ancienneté, le fait de ne plus être un mec du moment - ce qui est tout à fait normal à mon âge - ça devient plus un handicap qu'autre chose".***

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"J'ai voulu faire plaisir aux gens, donc je suis allé un peu contre ma nature sur l'album qui sort (...), et j'ai demandé pas mal de feats sur cet album-là. J'ai entendu tout et n"importe quoi, et au final, ça m'a rappelé pourquoi je ne voulais pas en faire". Mais l'artiste, qui a tout de même réalisé un gros feat avec Lino, s'est cogné contre un os : "il y en a qui ont été archi respectueux; j'ai senti que réellement ils voulaient le faire, et du jour au lendemain, il y avait une espèce de disparition, parce que je suis quasi sûr et certain qu'il y a des mecs dans leur équipe qui leur ont dit : "ouais, mais non, t'as vu, c'est un ancien, il ne faut pas se mélanger".

Néanmoins, Niksi a reçu un accueil chaleureux des fans comme de la critique, et le featuring avec Lino fait le job : l'album s'écoute comme on boit du petit lait. Respect aux anciens.