Sinik : on a des nouvelles, il prépare un album

En novembre 2020, Sinik nous dévoilait Huitième Art, un album de 14 titres très bien accueilli par son public . Depuis cet album, l'artiste se fait discret mais il vient de donner des nouvelles sur ses réseaux, et un nouveau projet arrive !

Déjà en juin sur Instagram, Sinik s'amusait à laisser planer le doute autour d'une éventuelle sortie d'album : "Encore Un ? !" demandait - il à ses fans . Mais c'est sur Facebook que le rappeur parisien a récemment donné une confirmation qu'il nous préparait quelque chose . En partageant une image de lui en pleine séance d'enregistrement, le rappeur à commenté : "En cours de livraison ! Et en attendant l’album…" avec un lien d'écoute menant vers l'album Huitième Art, histoire de patienter .

On ne sait rien pour l'instant à propos de ce prochain projet . En tout cas, Sinik semble déterminé à nous faire bouger la tête le temps d'un projet supplémentaire ! Pour les fans qui le suivent depuis le début de sa longue carrière, c'est une superbe nouvelle . En attendant, on peut espérer que les premiers teasers et extraits ne vont pas tarder à arriver . . . on vous tiendra bien informés sur mouv . fr !