Sinik annonce son retour avec un nouvel album

Sinik confirme bel et bien son nouvel opus.

par Team Mouv'

En novembre 2020, Sinik nous dévoilait Huitième Art, un album de 14 titres très bien accueilli par son public . Depuis cet album, l'artiste se fait discret mais il a donné des nouvelles sur ses réseaux et un nouveau projet arrive…

Un nom pour le projet

Pour nous mettre l'eau à la bouche et faire monter la pression, Sinik a posté une petite photo sur ses réseaux pour nous annoncer le nom de son futur opus . Le projet s'appellera sobrement NIKSI, son nom en verlan .

Un peu plus d'un an après son dernier et huitième album solo Huitième art, Sinik s'apprêterait - il à nous dévoiler un neuvième projet pour 2022 ? Huitième Art était du pur S - I - N - I - K, 14 titres sans collaborations mais on peut imaginer des feats à venir ? Sinik prend le temps et nous distille les infos au compte - goutte et on a hâte d'en savoir plus :

En tout cas rappeur du 91 signera bel et bien son retour, on espère pour cette fin d'année ou 2022 . On suit ça de très près et on vous tient au courant sur Mouv' !