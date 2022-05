Sinik annonce officiellement la fin de sa carrière : "il est temps de raccrocher"

Sur Instagram, Sinik a publié un long communiqué expliquant son choix de mettre fin à sa carrière définitivement.

Dans le passé, Sinik avait déjà annoncé prendre sa retraite, d'abord en 2009, puis en 2012. Dix ans après, et suite à la sortie de son album Niksi, la légende du rap annonce qu'il s'agira de son dernier album.

Je pense qu’il est temps de raccrocher définitivement, et cette fois-ci c’est la bonne

Sur ses réseaux sociaux, l'auteur d'Une époque formidable a publié un communiqué surprenant, mais très sincère, adressé au public qui le suit. "Pour être honnête, je n’attends ni larmes ni cris de joies, j’écris ce message uniquement par respect pour les personnes qui continuent de me suivre et qui me parlent déjà d’un futur album."

Sinik remercie ses fidèles, et se montre fier de son parcours : "Je suis fier et heureux de ce que j’ai accompli : 1,4 millions, des tournées dans le monde entier depuis presque 20 ans, des feats avec des grands noms bref on va pas tout refaire. Je jouais déjà les prolongations depuis pas mal de temps et à un moment, il faut savoir s’arrêter même si c’est pas simple, ceux qui m’aiment vraiment le comprendront."

Sinik écrit son premier livre

À 42 ans, et après une carrière riche de classique, l'homme des Ulis annonce son 1er livre. "Je suis en train d’écrire mon premier livre, je prends énormément de plaisir à le faire, dedans il y aura des milliers de choses détaillées sur moi, ma vie ou ma carrière que vous ignorez."

