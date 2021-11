Sindy appelle La Fouine, Fababy et Sultan pour reformer la team BS

Sindy fait une demande publique sur Twitter pour reformer la Team BS le temps d'une tournée.

par Team Mouv'

L’artiste est prête à reformer la "Team BS" pour faire la paix le temps d’une tournée . Sans un brin de nostalgie, Sindy regrette encore la séparation du groupe .

En 2014 après avoir perdu Popstars, une grande chance a finalement souri à Sindy puisque La Fouine l’a pris sous son aile . C’est de là qu’est née la Team BS. Malheureusement, le groupe s’est séparé un an plus tard à cause de quelques mésententes entre son mentor La Fouine et Booba .

La demande improbable de Sindy pour reformer la Team BS

La chanteuse s'est confié sur Twitter le 13 novembre concernant la Team BS . Elle est pour la reformation du groupe et faire une tournée .

Un fan lui a alors rappelé qu’il y a quelques années, elle avait déclaré ne “plus vouloir entendre parler” du groupe. Elle s’est alors justifiée en expliquant : “Parce que ça me saoulait d’être rattachée qu’à ça, genre la petite de la fouine, et c’est très différent de ce que tu dis . J’ai toujours regretté qu’on ait pas fait de tournée et je l’ai souvent dit en plus, si j’étais en colère c’est contre Sony et un des membres” .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Cependant, aucun des 3 rappeurs n'a répondu à la demande de la chanteuse .