Siboy : un retour prochainement ?

Une des membres de l'équipe de Siboy tease un potentiel retour.

par Team Mouv'

On commençait à ne plus y croire. Siboy, l'une des stars montante de la Trap va peu être bientôt revenir sur le devant de la scène.

Aucune nouvelle depuis 2019...

C'est en tout cas ce que suggère un tweet d'un des membre de son équipe, Donzo. En effet, ce dernier a répondu à un internaute qui mentionnait l'ancien membre du 92i dans un tweet : "Siboy sur de la drill ... ptdrrrrrrrrrrrr il aurait piétiné tout l'monde". Ce à quoi Donzo a retweeté par un émoji "sablier" semblant ainsi confirmer les attentes de l'internaute.

On est donc tout proche d'un retour de l'auteur de Special, lui qui s'est fait extrêmement discret depuis son dernier album Twapplife sorti en novembre 2019. Alors qu'il avait su marquer bon nombres d'auditeurs avec des morceaux comme Mobali, Au revoir merci ou encore Cagoulé le rappeur né à Brazzaville n'avait plus donné de nouvelles et avait laissé ses fans sur leur faim alors qu'il commençait à se faire un nom dans le milieu du rap.

Avec ce simple émoji, Donzo vient donc de relancer toute une attente autour du rappeur cagoulé dont on attend désormais une déclaration officielle.