Sheck Wes traine avec Freeze Corleone et le collectif 667 : "ekip ekip"

Le rappeur américain s'est affiché sur les réseaux aux côtés du collectif 667 !

On le savait déjà : la musique du 667 et de ses fers de lance tels que Freeze Corleone résonne bien au delà des frontières françaises . C'est ce que vient de confirmer Sheck Wes en partageant sur ses réseaux une vidéo en compagnie du collectif 667.

Ekip à fond !

A l'image, on aperçoit Sheck Wes en pleine forme, entouré par les membres du mystérieux collectif, qui opère entre Montréal, Dakar, Paris et Lyon . A l'américaine, le rappeur flex un petit peu devant sa camera en montrant tous les rappeurs autour de lui et en enchainant les S/O . On sent que l'américain est réellement heureux d'être bien accueilli par les frenchies, Ekip Ekip !

Sheck Wes est en France

Visiblement, Check Wes est heureux de pouvoir découvrir le rap Game français depuis sa venue en France . L'interprète du hit Mo Bamba vient en effet de signer entant que joueur pro du Paris Basketball ! Pas étonnant qu'un mec avec un sens du banger aussi aiguisé soit sensible à la lourdeur des sons produits par le 667 . On peut même s'attendre à un featuring très prochainement ! Mi - mai, on avait pu voir des images d'une session d'écoute en studio avec Virgil Abloh, Sheck Wes, Arthur Kar et Freeze Corleone . . . ça promet .

