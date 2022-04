Shay de retour : elle balance un teaser mystérieux

Shay annonce son retour à travers une courte vidéo.

par Team Mouv'

Il y des retours plus attendus que d'autres, Shay fait partie de cette liste, mais l'attente semble avoir touché à sa fin.

Shay is back !

Ces derniers jours, le noms de Shay est souvent apparu dans l'actualité rap. Tout d'abord à travers un post de son frère, Le Motif, qui annonçait à ses abonnés impatients du retour de la rappeuse belge : *"Je crois elle reviendra plus".* Une déclaration qui a rapidement été interprétée comme une manière de teaser son retour, puisque quelques jours plus tard, Shay a modifié sa photo de profil sur Instagram et a archivé toutes ses publications sur son compte.

Une action qui semblait suggérer un retour imminent. Un retour imminent qui est, aujourd'hui, plus que certain car l'auteure de Liquide a envoyé, ce mercredi 13 avril, une courte vidéo sur ses réseaux sociaux qui suggère la sortie d'un nouveau projet. Dans ce teaser on aperçoit Shay en mode cyborg, dont la création vient d'être finalisée et qui s'apprête à découvrir le monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La fin du clip montre un code-barres et nous invite à aller sur un site dans lequel les fans peuvent renseigner leurs informations afin d'être avertis des avancées de ce mystérieux projet.

Quasiment 3 ans après la sortie de son dernier album, Antidote, Shay semble plus proche que jamais d'un retour très attendu par les amateurs de rap francophone.