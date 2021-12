Sexion D’Assaut : on a imaginé des featurings pour "Le Retour des Rois"

Puisque la Sexion d'Assaut n'a visiblement pas encore tranché sur la liste des invités conviés pour "Le Retour Des Rois", on a décidé de leur donner quelques idées.

par Jérémie Léger

2022 n’a pas encore commencé qu’elle promet déjà de grosses sorties pour le rap français. C’est effectivement cette année que la Sexion d’Assaut, emblématique groupe parisien des années 2010 a prévu de faire son comeback. Après moult rebondissements et plusieurs conflits internes au sein du collectif, Le Retour des Rois est en marche. Un nouvel album dix ans après leur dernier projet, l’Apogée.

Alors qu’on a appris que ce projet serait à priori uniquement disponible en physique, à l'achat lors de la tournée française du groupe, Gims, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom et Black M ont déjà entamé un grand marathon promo dans les médias. C’est justement lors d’une interview chez nos confrères de Rapunchline que l’auteur du Fléau a fait savoir que SCH lui avait fait part de sa volonté de figurer parmi les invités du projet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Bien entendu, Gims n’a pas exclu cette idée, sans pour autant la confirmer. Et si pour l’heure aucun featuring du prochain album de la Sexion n’a semble-t-il encore été gravé dans le marbre, on s’est laissé aller au jeu de la spéculation. En accord avec nos attentes et une réelle plus-value artistique on s’est amusé à imaginer les collaborations qui rendraient encore plus exceptionnel ce fameux Retour des Rois. Après tout, autant partager le trône avec les meilleurs non ?

Les Psy 4 De La Rime

Les fans de la Sexion d’Assaut se souviennent forcément du morceau Afrikan Monay (Remix). Issu de 4eme Dimension, le dernier album en date du groupe marseillais, ce banger nous faisait l’honneur de réunir de formations phares de l’époque. Ensemble, la brochette de MC détruisait à grand coup de punchlines la prods de Dany Synthé & Spike Miller.

Quelques années auparavant, Soprano, Alonzo et Vincenzo se reformaient sur le morceau d’IAM Self Made Man. Les voir reprendre le micro aux côtés de la Sexion serait alors un excellent moyen de rendre hommage à la grande époque de deux groupes mythiques du rap français. De plus, ce serait un bon lot de consolation en compensation de l’annulation du concert événement des Psy 4 initialement prévu en 2020.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

1995

A l’aube ou Jul a réhabilité les posse cut dans le rap avec son Classico Organisé, on s’en prend à rêver d’une collab entre deux groupes de rap parisiens incontournables des années 2000 et absent depuis pas mal d’années : La Sexion d’Assaut et 1995. Réunir un casting XXL pour célébrer la capitale, voilà une proposition qui fait saliver sur le papier. Mais ne nous emballons pas trop vite, car dans les faits, la prouesse semble difficile à réaliser.

En effet, on se souvient qu’en janvier 2019, Alpha Wann confirmait la séparation définitive du groupe par ces mots : "la musicalité de chacun des membres s'est transformée avec les années et aujourd'hui nous ne nous sentons plus sur la même longueur d'ondes". De quoi être pessimistes donc, mais espérons quand même un retournement de veste en souvenir d’une époque révolue.

Imaginez juste deux secondes : Alpha Wann, Darryl Zeuja, Nekfeu, Fonky Flav', Sneazzy, Gims, Barack Adama, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom et Black M ensemble sur le même morceau pour un nouvel hymne à la gloire de Paris. Clairement, l’Histoire du rap français s’en souviendrait et pour longtemps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Alpha Wann et Freeze Corleone

Avant de connaître son Apogée jusqu’à devenir le groupe rap mainstream de référence, la Sexion d’Assaut kickait sale dans les caves sombres de l’Underground. Les fans de la première heure se souviennent forcément des mixtapes, La Terre du Milieu, Le Renouveau, Les Chroniques du 75 Vol. 1 ou encore de l’Écrasement de tête. Des projets sur lesquels Gims et ses compères avaient pris l’habitude de découper les instrumentales.

En souvenir de l’essence street et techniques du groupe, la Sexion pourrait avoir envie de revenir aux sources de son art. Quoi de mieux pour ça que de s’unir avec deux des rappeurs les plus techniques et découpeurs de l’underground contemporain : Alpha Wann et Freeze Corleone. Les deux MC ont déjà prouvé la force de leur alliance en saignant le titre brillant de technique, Rap Catéchiste. On se voit déjà kiffer la véritable démonstration de kickage à l’ancienne que pourrait nous offrir la Sexion aux côtés de ces deux monstres du rap français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Angèle

Après le découpage en règle, place à la douceur. Et qui de mieux pour l’incarner que cette chère Angèle ? Reine de la pop contemporaine et chanteuse préférée des rappeurs, la Bruxelloise née en Nonante-Cinq s’est imposée comme l’une des voix les plus indissociables du rap game. Après Damso, Roméo Elvis et peut-être Orelsan demain, Angèle a toutes les qualités et les influences musicales qu’il faut pour partager un nouveau tube pop / rap avec la Sexion.

N'est-ce pas Gims qui il y a quelques mois déclarait en interview vouloir concentrer la suite de sa carrière à faire des tubes qui parlent au plus grand public. Dans ce cas, pourquoi ne pas imaginer qu'il embrasse également cette démarche avec son groupe ? Soyez sûrs que si collaboration Sexion D'Assaut X Angèle il y a, c'est le carton dans les charts assuré.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une collaboration US

La France a beau être la deuxième terre mondiale de rap, rares sont les élus chez nous à avoir partagé le micro avec des stars du rap USS. Ces dernières années on a eu Booba, La Fouine, Psy 4, Lacrim, Orelsan, mais force est d'admettre que peu d'entre elles sont restées dans les annales.

A l'heure où les frontières de la musique s'estompent de plus en plus, pourquoi ne pas imaginer La Sexion d’Assaut s'inscrire dans cette dynamique et relever le niveau des collaboration entre rappeurs français et US ? Après tout, des rois peuvent-ils vraiment se prétendre monarques sans avoir un minimum le regard tourné vers l'extérieur ? Non pas nécessairement dans un esprit guerrier et conquérant, mais dans une optique d'ouverture sur le monde et pour l'amour de la bonne musique.

Kaaris

Après avoir brillé dans l'underground français avec un rap street, la Sexion d'Assaut a connu son apogée à l'époque où la tendance du rap était à la pop. Étant donné que leur dernier album est sorti il y a presque dix ans déjà, le public n'a jamais eu l'occasion d'entendre le groupe se frotter à la tendance reine du rap post-2010 : la trap. Et puisqu'il en va de l'honneur des rois d'inscrire leur nom sur tous les genres de rap, autant relever le défi avec les patrons de la discipline.Dès lors, quand on pense ambassadeur de la trap en France, le nom de Kaaris s'impose de lui-même.

De plus, s'associer avec le rappeur de Sevran permettrait potentiellement à Gims d'unir ses forces contre un ennemi commun : Booba. Et allez soyons fous, autant voir les choses en grand : imaginez le séisme que provoquerait une diss track commune de Gims, Kaaris, La Fouine et Rohff ensemble contre le Duc de Boulogne. Évidemment on n'y croit pas une seule seconde, mais si tel était le cas, Le Retour des Rois rentrerait immédiatement dans l'Histoire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Ziak

Et si en plus de s'illustrer sur de la trap, le crew parisien se prêtait à l'exercice du kickage sur de la drill ? Une idée loin d'être absurde quand on confronte l'ambition de la Sexion de marquer l'Histoire du rap français avec l'ampleur qu'a pris la drill depuis 2 ans dans le game. Évidemment, driller, ils pourraient le faire seuls, mais leur proposition gagnerait en prestige si les Parisiens choisissaient de s'entourer des plus éminents représentants de cette nouvelle vague de rap.

Tout de suite alors, on pense à Ziak qui demeure à ce jour le dernier phénomène du genre en date. Sorti de nulle part et officiant toujours masqué, le mystérieux rappeur a apporté un vent de fraîcheur au rap français avec son univers glaçant, imagé et ultra-violent. Son succès est tel qu'en plus d'avoir tout emporté sur son passage avec son album Akimbo, il est devenu l'un des rares rookies à se hisser directement au sommet des charts avec un premier album. Un véritable exploit que n'importe quel roi digne de ce nom se doit de saluer. Et un featuring ne serait-il pas le moyen parfait de valider et d'adouber ce nouveau prodige ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Orelsan

Actuellement dans le rap français, qui peut s'asseoir à la table d'Orelsan et lui dire je suis plus influent que toi ? Personne les amis, personne. Depuis plusieurs années déjà et en dépit des polémiques sur son chemin, le rappeur de Caen parvient à conjurer succès critique, succès d'estime, succès commercial et grand public. Avec son album Civilisations, il a même réussi l'exploit historique d'obtenir un triple disque de platine en un peu plus d'un mois.

En invitant la plus grande star actuelle du rap français, la Sexion a la possibilité d'offrir au public un morceau qui fera date dans le rap français et un potentiel classique. Sachant que Gims et Orel ont déjà partagé le micro sur le tube Christophe, l'alchimie entre les deux a déjà prouvé sa valeur et a tout à gagner à se prolonger en groupe.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Le gang du Wati-B première génération : H-Magnum, 4Keus, Dry, The Shin Sekai...

En faisant le choix de vendre son nouveau CD uniquement durant les dates de sa tournée, la Sexion d'Assaut ne cherche visiblement pas à élargir son public, mais plutôt à s'adresser à ses fans de la première heure. Dans ce cas, quoi de mieux pour les satisfaire et surfer à fond sur la vague de la nostalgie que de convier sur leur nouvel album leurs anciens collaborateurs de la grande époque ?

On pense donc immédiatement à leur team mates d'hier au sein du Wati-B, H-Magnum, Dry, mais aussi le groupe de Dadju, The Shin Sekai et la team musicale de Tiakola, 4Keus. D'autant plus que la hype autour du chanteur / rappeur de La Courneuve est à son maximum en ce moment. Si la Sexion a pour ambition de faire des nouveau hits, on a du mal à imaginer qu'elle passe à côté d'une telle réunion.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une nouvelle génération du Wati B

C'est un fait, avec une carrière à son apogée au début des années 2010, la Sexion d'Assaut fait aujourd'hui partie de la catégorie de MC qu'on appelle « les anciens ». En s'autoproclamant monarques du rap français, il est donc de leur devoir d'assurer leur descendance et de transmettre leur expérience à la postérité. Partant de là, Gims et ses acolytes pourraient tout à fait profiter de leur retour en groupe pour produire de nouveaux artistes et relancer la hype de leur label Wati B.

D'autant qu'en France, la concurrence est rude dans l'industrie musicale. D'autres rappeurs comme Booba et Vald, avec leurs écuries La Piraterie et Echelon Music sont bien décidés à assurer la relève du rap Français. Souvenez-vous comme l'aura du Wati-B brillait dans le game une décennie plus tôt. Sachant cela, on a du mal à croise que la Sexion ne cherche pas à de nouveau peser dans l'avenir du rap français.

Voilà, nous on pose ça là, et la Sexion d'Assaut si vous nous lisez, on vous laisse avec plaisir piocher dans nos idées... Et vous alors, quels artistes aimeriez-vous voir garnir la tracklist du Retour des Rois ?