Sexion d'Assaut : leur hit "Casquette à l'envers" aurait pu être un feat avec Diam's

Invitée chez GQ, la Sexion d'Assaut a dévoilé une anecdote sur leur hit "Casquette à l'envers".

par Team Mouv'

La Sexion d'Assaut a récemment annoncé la sortie de leur nouvel album qui s'intitulera vraisemblablement Le retour des rois prévu pour le 14 mai 2022 et avec un marketing particulier.

En effet, le très attendu projet de la Sexion sera uniquement commercialisé dans les salles de concert lors de leur tournée. En tout cas c'est fort, 10 ans après leur dernier projet commun L'Apogée sorti en 2012, les fans vont enfin pouvoir réécouter des sons du groupe qui prépare son grand retour.

Diam's aurait pu être sur "Casquette à l'envers"

En plus de ces folles nouvelles, on en apprend d'autres sur le groupe. En effet, invitée chez GQ pour juger leur carrière, leurs hits... la Sexion d'Assaut a notamment fait une révélation sur leur hit Casquette à l'envers dispo sur leur album L'école des points vitaux sorti le 29 mars 2010 et qui a a marqué un tournant dans le rap français.

Dans la vidéo, Maska a très tranquillement lâché une info assez folle sur ce qu'aurait pu être le morceau : "Mais ça devait même être un feat avec Diam’s, parce que H Magnum il avait le contact avec Diam’s, et ça chuchotait qu’on aurait pu lui proposer ouais."

Avec cette révélation., on ne peut que réfléchir à ce que ça aurait pu donner. A cette époque Diam's marquait le rap français et la Sexion d'Assaut allait devenir le groupe mythique que l'on connait aujourd'hui.