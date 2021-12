Sexion d’Assaut annonce la sortie de l’album "Le Retour des Rois"

Le collectif La Sexion d'Assaut annonce la sortie d'un nouvel album 10 ans après "L'Apogée'.

par Team Mouv'

Le collectif La Sexion d'Assaut est suivi par ses fans, dans l'attente d'une sortie d'un projet ou encore d'un retour sur scène et cela a été chose faite ou du moins annoncée. En effet, à la fin de l'année dernière, après une immense attente, la Sexion d'Assaut avait annoncé son grand retour pour une tournée en 2021.

Le groupe iconique du rap français partira sur les routes pour une tournée événement qui a connu quelques obstacles liés à la crise sanitaire. Cette grande tournée en France, Belgique et Suisse, prévue initialement entre le 15 octobre et le 18 décembre 2021, a été reportée entre le 23 mars et le 17 juin 2022. La tournée sera suivie de plusieurs festivals d’été en juillet 2022. Les deux concerts à la Défense Arena sont reportés au 14 et 15 mai 2022.

Un nouvel album 10 ans après

Le collectif vient d'annoncer la sortie de leur nouvel album qui s'intitulera vraisemblablement Le retour des rois prévu pour le 14 mai 2022 et avec un marketing particulier.

En effet, le très attendu projet de la Sexion sera uniquement commercialisé dans les salles de concert comme l'explique le message présentant l'annonce de cet opus : "Nouvel album disponible uniquement en physique à Paris La Défense Arena les 14 et 15 mai 2022, puis dans les salles de concert jusqu’a la fin de la tournée", les bons de précommande seront disponibles dans les salles "à partir du 25 mars".

En tout cas c'est fort, 10 ans après leur dernier projet commun L'Apogée sorti en 2012, les fans vont enfin pouvoir réécouter des sons du groupe :

