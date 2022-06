Seth Gueko explique pourquoi c'est son dernier album

Seth Gueko évoque les raisons de son choix de ne plus produire d'albums.

Seth Gueko sortira prochainement le dernier album de sa longue carrière. L'occasion pour lui d'expliquer cette décision dans le Mouv' Rap Club aux cotés de Pascal Cefran, Ismael et DJ Serom.

Partir en beauté

Après plus de 20 ans de carrière, il sera bientôt l'heure pour Seth Gueko, l'une des figures du rap français, de livrer à son public son 13ème album solo intitulé Mange tes morts, qui sera également son dernier. Annoncé début mai, le Barlou enverra 20 morceaux (dont il a déjà annoncé la couleur avec le premier extrait Last album) et s'entourera de pas moins de 18 artistes pour porter à bien son projet.

Un ultime gros album, qu'il considère comme étant le meilleur de sa carrière. Une raison qui le pousse à s'arrêter aujourd'hui et à conclure en beauté, afin de laisser une belle empreinte au rap français. Invité de Mouv' Rap Club, celui-ci a déclaré "*Faut savoir partir, faut savoir se retirer au bon moment. Je pars au top de ma forme physique, au top de ma forme au niveau des rimes, des punchlines.*"

Une annonce qui a, selon lui, eu un effet de bombe chez certains "*Ce qui est triste c'est que quand j'ai annoncé un dernier album, il y a plein de gens qui se sont réveillés en disant "Ah ouais mais faut que je l'achète celui-là", allez vous faire enc * * * * , fallait acheter les autres. Mais bon tant mieux comme ça ils vont se refaire la discographie, elle est longue. Il y en a qui vont me découvrir peut-être sur cet album là et découvrir qu'il y en a 17 derrière*".

Un dernier album peut-être, mais pas son dernier projet puisque le rappeur ne compte pas laisser le rap totalement à l'abandon et prévoit encore, si l'envie lui prend, de dévoiler des EP.