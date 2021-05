Seth Gueko et Stos refont "Les Reines du Shopping" avec Pascal le grand frère

Sur leurs chaine Youtube, Pascal le Grand frère et JM ont invité Seth Gueks et Stos !

par Team Mouv'

Pascal le Grand frère et son poto JM ont invité le professeur punchline et Stos, son fils, pour une petite émission bien golri publiée sur Youtube . Comme souvent avec Pascal et JM, le thème de la vidéo est plutôt "décalé" . En effet, ils ont eu l'idée de proposer à ces deux barlous de revisiter la fameuse émission "Les Reines du Shopping", version friperie !

Ca part en vrille

Sans surprise, lâcher Pascal le grand frère et JM face à Seth Gueko et Stos dans une friperie : c'est parti dans tous les sens . Les tenues sélectionnées par les candidats n'ont pas toujours été du meilleur goût et Seth Gueko raconte même une anecdote plutôt amusante : Il aurait été contacté pour intervenir dans l'émission Pascal le Grand frère ! Mais à l'époque, l'auteur de patate de forain a eu la franchise de reconnaitre que son image artistique n'était pas très compatible avec celle de l'émission . . . et d'ailleurs ça n'a pas totalement changé depuis ! Le candidat a eu de la chance que Seth décline l'invitation .

Stos de son côté a tout donné au niveau des tenues et il s'en sort haut la main, tel un Barlou certifié ! En revanche Pascal et JM on pris très cher . . . c'est les risques du métier de Youtubeur !

Seth et Stos sont entré dans le Cercle

Récemment on pouvait également retrouver Stos et son padre Seth Gueks le "mic à la main" dans le Cercle de notre Fianso national ! Leurs performances sont disponibles depuis deux semaines, et elles sont à retrouver ici :