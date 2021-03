Seth Gueko et Stos balancent le clip ensoleillé "Dans le Tiex"

Seth Gueko et Stos dévoilent le clip de "Dans le Tieks" !

par Team Mouv'

Le 26 février, Seth Gueko et son fils Stos dévoilaient leur mixtape commune Tel père tel fils. Un condensé d'énergie et de punchlines . Aujourd'hui, le duo nous dévoile le clip du morceau Dans le tiex issu du projet TPTF.

L'affaire de famille s'invite en Martinique

C'est dans les rues pleines de soleil d'une ville de Martinique que l'on retrouve le fils et son père . On suit les deux protagonistes entre descente de police, trajets en voiture sous les palmiers et scènes dans des ruelles ultra colorées . L'entrée en matière est effectuée par Stos qui nous offre un refrain chantant, très vite rejoint par son père qui n'a rien perdu de son habilité à enchaîner les rimes .

Bref, un joli son ensoleillé qui vient apporter un nouveau visuel au projet de Seth et Stos . Une affaire de famille qu'ils ont poursuivi en Martinique . Et visiblement, ça a été une excellente expérience ! On les remercie de nous faire voyager en ces temps de Covid.