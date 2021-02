Seth Gueko et Stos kickent sale en famille sur leur EP commun "Tel père, tel fils"

Seth Gueko et Stos réunis le temps d'un EP de 7 titres.

par Team Mouv'

Tel père, tel fils c'est le nom du projet commun entre Seth Gueko et son fils Stos dévoilé ce vendredi 26 février 2021, histoire de montrer ( ou plutôt de confirmer ) que dans la famille ça rappe bien .

Une affaire de famille

Aperçu dans les clips de son papa quand il était tout petit, Stos s'est mis au rap sur le tard et veut se faire un nom auprès du public avec ce premier EP . Très proche de son père, depuis son retour de Thaïlande il y a 2 ans, Stos a été plus ou moins présenté officiellement au rap game en 2019 sur l'album Destroy de Seth avec le titre Tel père tel fils, qui deviendra le premier single de cette aventure familiale . Composé de 7 titres, ce projet est une belle carte de visite pour le fiston et une nouvelle preuve que Seth n'a rien perdu de son flow et ses punchlines légendaires .

Pour présenter ce projet, les deux rappeurs seront dans Mouv' Rap Club le lundi 15 mars avec Cefran, Céline et Fif . Restez bien connectés !