Seth Gueko : "crois pas que tout part de la fashion week, le style vient de la street !"

Seth Gueko a exprimé sans détours sur Twitter son avis concernant le monde de la mode et ses influences.

Lundi 15 mars, Seth Gueko et Stos étaient invités de Mouv'Rap Club à l'occasion de la sortie de leur projet commun Tel père tel fils. À cette occasion, le père et le fils nous ont dévoilé un sacré paquet d'anecdotes croustillantes avec le franc - parler propre aux Salvadori ! Quelques jours plus tard, c'est avec la même honnêteté que Seth Gueko a donné son avis sur le monde de la mode sur Twitter .

Le Barlou vient mettre les points sur les i

"Crois pas que tout part de la fashion week . Le style vient de la street ! De Gucci a Vuitton arrêtons de leur faire de là pub gratuite" a lâché Seth Gueko, aka Louis de Fitness sur Twitter, le 18 mars . Huit jours après la fin de la Fashion Week ( forcément très touchée par la pandémie cette année ) , le commentaire du Barlou pousse à la réflexion, invitant les consommateurs à ne pas oublier d'où viennent les influences des marques qu'ils chérissent . Impossible de ne pas penser à la mythique punchline de Médine "la banlieue influence Paname, Paname influence le monde".

Le débat est lancé ! Dans les quelques premières réponses à ce tweet fort matinal, les internautes manifestent globalement leur approbation .