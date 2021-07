Seth Gueko annonce une tournée avec son fiston Stos

Que les barlous se réjouissent : Seth Gueko et Stos ont balancé les dates de leur tournée en France.

par Team Mouv'

Seth Gueko et son fils Stos ont dévoilé leur EP commun Tel père, tel fils le 26 février 2021, l'occasion pour le père et le fils de collaborer en famille pour un EP 7 titres . Les deux artistes étaient d'ailleurs venu dans Mouv' Rap Club en oparler au micro avec Pascal Cefran .

Bonne nouvelle pour les fans du Titi Parisien, Seth Gueko vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux une tournée commune à partir d'octobre 2021 pour neuf dates avec son fils .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Tel père, tel fils

Aperçu dans les clips de son papa quand il était tout petit, Stos s'est mis au rap sur le tard et veut se faire un nom auprès du public avec ce premier EP . Très proche de son père, depuis son retour de Thaïlande il y a 2 ans, Stos a été plus ou moins présenté officiellement au rap game en 2019 sur l'album Destroy de Seth avec le titre Tel père tel fils, qui deviendra le premier single de cette aventure familiale . Composé de 7 titres, ce projet est une belle carte de visite pour le fiston et une nouvelle preuve que Seth n'a rien perdu de son flow et ses punchlines légendaires .