Seth Gueko annonce son futur et DERNIER album "Mange tes morts"

Seth Gueko tease son "dernier" album.

Après plus de 20 ans de carrière, l'une des figures du rap français s'apprête à sortir son dernier projet.

Le Barlou s'est fait plaisir

C'est bientôt le clap de fin pour Seth Gueko, en tout cas en ce qui concerne les albums solo. En effet, l'auteur de Destroy vient de dévoiler la date de sortie de son prochain album et annonce que ce sera de son dernier projet : "Dernier album 'Mange tes Morts' sortie le 3 juin mes Barlous". Il s'agira de son septième album studio, 13 ans après la sortie du premier.

Pour marquer le coup, Seth Gueko s'est fait plaisir. Le Barlou va envoyer 20 titres et s'est entouré de pas moins de 18 autres rappeurs pour l'accompagner. On retrouvera notamment DA Uzi, Youssoupha, Akhenaton, Caballero & JeanJass, Lefa, Benjamin Epps ou encore Le Rat Luciano. Un bon mélange entre nouvelle et ancienne école, qui résume parfaitement la personnalité généreuse de Seth Gueko.

Pour patienter avant le 3 juin, le rappeur d'origine russo-italienne a envoyé le clip du titre éponyme de l'album Mange tes morts. Un morceau qui annonce la couleur pour son dernier projet, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne risque pas de faire dans la dentelle.