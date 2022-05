Seth Gueko : 20 ans de carrière en 20 anecdotes

Seth Gueko, le plus barlou des rappeurs français raconté en 20 anecdotes.

par Genono

Après vingt ans de carrière, une douzaine de projets et un nombre incalculable de featurings, Seth Gueko a annoncé la sortie de son dernier album, intitulé Mange tes morts, et disponible à partir du 3 juin. S’il ne faut jamais croire un rappeur qui annonce sa retraite, l’auteur de Patate de Forain semble bien décidé à clore ce chapitre de sa vie. C’est une période assez particulière pour les fans de rap français des années 2000 : quelques jours après Seth Gueko, c’est Sinik qui a également communiqué son choix de ne plus sortir d’albums. On imagine bien entendu que l’un et l’autre ne couperont pas totalement avec la musique, et qu’on pourra les entendre de temps à autre sur des featurings ou des freestyles. C’est tout de même une page importante de l’histoire du rap français qui se tourne.

Chaque auditeur conservera forcément un souvenir précis lié à la discographie de Seth Gueko : une punchline, un couplet, une référence cinématographique, ou même une période artistique. Le rappeur de Saint-Ouen a en effet developpé plusieurs types d’univers tout au long de sa carrière : l’époque fils de Jacques Mesrine, l’imagerie gitane, la vie en Thaïlande, le côté barlou, le style “Bigard du rap”, etc. Pour célébrer les 20 ans de carrière du rappeur, on vous livre 20 anecdotes sur sa vie, son rap, et son (ses) personnage(s).

1 . A la base, Patate de forain était posé sur une autre instru

Seth Gueko a raconté l’anecdote à nos confrères de Lebonson : Seth Gueko n’était pas satisfait de la première version du morceau. Il a conservé les voix de Sefyu, a re-posé sa partie, et s’est enfermé avec le beatmaker Jack S pour composer la prod que l’on connaît. Sefyu n’était pas très convaincu par l’idée de changer, mais après avoir écouté la nouvelle version (par téléphone, en poussant le son de la chaine-hifi de Seth), il a validé le morceau, qui est ensuite devenu un classique du rap français.

2 . Il a failli écrire un bouquin

Ce projet de livre a été cité par Seth Gueko dans plusieurs interviews (qui ne sont malheureusement plus en ligne) en 2007-2008. Ni fictionnel, ni autobiographique, ce livre aurait été centré sur ses textes de rap, sa technique de rime, ses méthodes d’écriture … Le projet n’a jamais vu le jour, et c’est bien dommage parce que ça nous aurait changé des habituelles autobiographies de rappeurs. S’il arrête vraiment de publier des albums, il pourra peut-être remettre ce projet sur la table, et livrer tous ses secrets d’écriture aux rappeurs de la nouvelle génération.

3 . Il a cité un nombre incalculable de tueurs en série

Les rappeurs français ont toujours eu tendance à citer les grandes figures du gangstérisme ou du crime organisé, qu’il s’agisse d’individus réels (Pablo Escobar, Jacques Mesrine, Antonio Ferrara, etc) ou de personnages fictifs (Tony Montana, Thomas Shelby, etc). Seth Gueko s’est distingué en name-droppant un grand nombre de véritables tueurs en série, des figures inquiétantes qui exercent chez de nombreuses personnes une fascination morbide. Le rappeur a une préférence claire pour les tueurs français : Emile Louis (“fais pas la mignonne devant Émile Louis Dans les rues de l'Yonne”), Thierry Paulin (“la nuit tu t'fais égorger par Thierry Paulin”), Francis Heaulme (“les poucaves on les saucissonne à la Francis Heaulme”), Michel Fourniret (“c'est la nuit qu'hurlaient les victimes de Michel Fourniret”), Guy Georges (“si tu croises Guy Georges, prie”), sont tous cités dans sa discographie -la majorité dans le morceau La Nuit.

4 . Il n’est pas gitan, ne l’a jamais été, et n’a jamais dit qu’il l’était.

C’est important de le rappeler, parce qu’il a passé la moitié de sa carrière à expliquer que c’était uniquement de l’image, et que malgré le fait qu’il ait une grande sympathie pour cette communauté, il n’en faisait pas partie.

5 . Il a toujours rêvé d’un album commun avec Alkpote.

C’était un vrai fantasme pour les fans de Néochrome à l’époque de Barillet Plein et de Sucez-moi avant l’album, et Seth Gueko a plusieurs fois déclaré qu’il n’arrêterait pas le rap avant de l’avoir réalisé. Il y a tout de même eu l’album Néochrome Hall Stars Game, qu’on aime beaucoup mais qui ne correspond peut-être pas à l’idée de l’album crasseux qu’on attend en réunissant Al Poelvoordino et l’Empereur de la Crasserie.

6 . Il a un nombre incalculable d’alias

Il s’agit généralement de jeux de mots ou de détournements de noms de personnages peu recommandables : Al Poelvoordino donc, mais aussi le fils de Jack Mess, Emile Louis Vuitton, Professeur Punchline, El Gueko, Shrek Gueko, Guy Georges Clooney … La liste est longue.

7 . C’est peut-être le plus français des rappeurs français

En termes de références, Seth Gueko est extrêmement influencé par la culture française : ses références cinématographiques sont souvent francophones (Audiard, de Funès, Poelvoorde) ; les tueurs en série qu’il cite également (voir plus haut) ; et même les gangsters, que les rappeurs vont souvent chercher de l’autre côté de l’Océan Atlantique, sont de purs franchouillards (Jacques Mesrine, Albert Spaggiari).

8 . Il a eu des guests étonnants dans ses clips

Dodo la Saumure, célèbre proxénète français, est peut-être le personnage le plus improbable croisé dans la clipographie de Seth Gueko, mais c’est loin d’être le seul. Parmi la galerie très large de profils qui ont joué les guests, on retrouve les Kaïra, Norbert (Top Chef), Joeystarr, les actrices pornographiques Carla Cat et Nikita Belluci …

9 . Il apparaît dans un clip avec Ophélie Winter

C’est une connexion qui n’a aucun sens, mais qui s’est faite quand même à l'initiative de la Famille Haussmann pour le titre Lunettes Noires et Nuits blanches en 2008.

10 . Il a été cité par Jean-Marie Bigard en direct à la télévision

Le rapprochement Seth-Bigard ne date pas d’aujourd’hui, le comique ayant déjà cité par le passé son rappeur préféré sur Europe 1, avant de récidiver sur RT France en 2020. Il est également intervenu sur l’album Bad Cowboy le temps d’une interlude, tandis que Seth a été surnommé par Le Parisien “le Bigard du rap”. Seth Gueko est revenu en détails sur cette connexion spirituelle au cours d’une interview avec l’Abcdrduson en 2013 : “Bigard, il ne me connaissait pas. Et c’est normal, quand il allume sa radio il ne tombe pas sur moi. C’est nous qui avons tapé du pied pour lui dire qu’on était là [ ... ] Il m’a cité sur Europe 1 et d’autres trucs en disant que j’étais son double lexical. Quelque part nos univers se rejoignent, à faire rire la France avec des bites-culs-chattes.”

11 . Il a fait la promo d’un album chez Jacquie et Michel

Ce n’est qu’une des nombreuses connexions entre rap et cinéma pornographique, de Snoop Dogg à Lorenzo. En 2019, Seth Gueko s’est invité chez Jacquie et Michel pour un freestyle entouré d’actrices X, une opération promotionnelle organisée dans le cadre de la sortie de l’album Destroy.

12 . Il s’est fait massacrer par une maquilleuse

Ce sont les risques du métier : Seth Gueko nous a raconté qu’il avait été littéralement massacré par une maquilleuse à l’occasion du tournage du clip de Dans quelques euros, avec Sadek, en Martinique. “Je ressemblais à Nosferatu, et Sadek à Raymond Devos” … force à toi Cindy, il y a un début à tout.

13 . Il regrette de ne jamais avoir featé avec Nessbeal

Seth Gueko a travaillé avec quasiment tout le rap français, qu’il s’agisse d’anciens, de petits jeunes, de stars, ou de rappeurs underground. Parmi ses feats les plus marquants, on retient évidemment les combinaisons avec Alkpote, mais aussi celles avec Rim’K, Jason Voriz, 25G ou encore Orelsan, Despo Rutti ou encore Stomy Bugsy - bref, du beau monde. Lors d’une interview pour Le Bon Son en 2016, il évoquait tout de même ses regrets de ne pas avoir pu croiser le micro avec Nessbeal : “il y en a un qu’on a toujours voulu faire, mais c’est des concours de circonstances qui nous en ont empêché, c’est Nessbeal. Je pense qu’un Seth Gueko / Nessbeal aurait fait un bon titre”. Ironie du sort, c’est au moment où Ne2s revient pour de bon que Seth annonce qu’il arrête. A noter tout de même qu’une connexion entre les deux hommes existe, mais sur un morceau avec beaucoup d’invités, le Bafana Bafana Remix de La Fouine.

14 . Il a participé à une version amateure des Reines du shopping avec Pascal le Grand Frère

C’est dispo ici, et c’est franchement mieux que la version originale.

15 . Sa série préférée est Dexter

Il nous a lâché l’info lors de son passage chez Mouv en 2019. Ce n’est pas forcément sa référence télévisuelle la plus évidente quand on parcourt sa discographie (Sons of Anarchy ou Game of Thrones sont plus cités), mais c’est finalement assez logique quand on connaît sa fascination pour les tueurs en série.

16 . Il a dû élire le meilleur rappeur français

Guillaume Pley et Jimmy Labeeu l’ont mis dans un beau bourbier en lui demandant de jouer le rôle du juge lors d’un tournoi fictif entre rappeurs français. Essayant d’être suffisamment diplomate, Seth Gueko n’a pas choisi de vainqueur définitif, plaçant en tête du classement un trio Kaaris-Booba-Rohff dans le désordre.

17 . Il a offert des repas aux soignants pendant le confinement

Un joli geste de solidarité réalisé en avril 2020, à l’attention du personnel du CHU de Pontoise. “J’ai vu faire ça, et ça m’a motivé à mon tour”, a simplement affirmé Seth Gueko à l’époque. 50 repas préparés par son restaurant Le Petit Phuket ont donc été livrés par le rappeur lui-même, une belle façon de soutenir un personnel indispensable qui a dû supporter des conditions de travail affreuses, et beaucoup d’ingratitude.

18 . Il va peut-être reprendre un texte de Pascal Obispo

C’est Seth Gueko qui a révélé l’info en janvier dernier : "Y’a Pascal Obispo qui est en train de faire une compil qui réunis tous les rappeurs français. Il puise dans le catalogue éditorial de la liste de chansons qu’il a écrit en les offrant aux artistes pour qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent avec". Alors ok, ça ne fait pas du tout rêver, mais si Seth a le droit d’ajouter son grain de sel aux lyrics de Lucie ou L’important c’est d’aimer, ça peut être marrant.

19 . Ses rappeurs français préférés étaient Ill, Oxmo, Lino et Le Rat Luciano

Uniquement des profils reconnus pour la qualité de leur plume, pour leur technique, ou pour l’efficacité de leurs punchlines. On comprend donc ce qui a influencé Seth Gueko par la suite, notamment sur ses premiers projets, où son écriture était très technique, avec une quantité énorme de rimes riches, de multisyllabiques, et de schémas de rimes complexes.

20 . Bolemvn est son neveu

C’était l’une des infos les plus improbables de l’année 2021, sur le podium aux côtés des chameaux botoxés exclus d’un concours de beauté, et de ce mec qui a retrouvé son portefeuille perdu en Antarctique 53 ans plus tôt.