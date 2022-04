Selon DA Uzi, Alpha Wann est le rappeur le plus technique

En interview avec Konbini, DA Uzi a confié que le rappeur qu'il considérait comme le plus technique du moment était Alpha Wann.

par Team Mouv'

Alpha Wann est décidément un des rappeurs qui met tout le monde d'accord : ce dernier vient d'être sur-validé par DA Uzi, qui dit le considérer comme le rappeur le plus technique du moment.

Alors qu'il vient de sortir son troisième album, Le Chemin des Braves dans lequel il pose notamment avec Gazo, Lacrim, Oldpee, ou encore Sofiane Pamart, DA Uzi est en pleine promotion de son projet. À cette occasion, il a été interviewé par Konbini dans Trou Story, répondant à diverses questions personnelles.

Un feat Alpha Wann x DA ?

Au passage, le rappeur de Sevran en profite pour envoyer des fleurs à un rappeur avec lequel il n'a pas encore travaillé : Alpha Wann. Il explique ainsi : "J'aime bien comment il est technique", avant d'ajouter "grosse dédicace à lui". Un choix qui peut surprendre, tant les univers artistiques des deux rappeurs sont différents, mais qui est finalement assez cohérent, tant le milieu du rap s'incline devant les performances de l'auteur d'UMLA.

Alors, peut-on rêver d'une future collaboration entre les deux artistes ? Ce n'est pas impossible, car on sait qu'Alpha Wann aime travailler avec des rappeurs aux profils variés, comme, dernièrement, Lesram sur leur feat. Rotation. De Laylow à Nekfeu, "le rappeur le plus technique du game" aime se balader dans les projets de ses potes, et il pourrait bien se retrouver sur une future track de DA.