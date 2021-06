Sefyu, Rohff… participent à une distribution de colis alimentaires à Aulnay

Sefyu et Rohff étaient réunis pour une opération solidaire à Aulnay-sous-Bois.

par Team Mouv'

Comme le rapporte le blog d'Aulnay - sous - bois, les rappeurs Sefyu, Rohff, Abd Al Malik, Zahef . . . et l'acteur Oumar Diaw étaient réunis pour la bonne cause, dans le cadre d'une opération de distribution de colis alimentaire pour les habitants du quartier de l'Europe .

Entraide et solidarité

Débutée ce samedi 12, l'opération solidaire en partenariat avec lesupermarché H Market a permis la distribution massive de 500 colis alimentaires soit autant de familles bénéficiaires . Ambassadeur du projet, le rappeur Sefyu était accompagné par ses compères du rap game : Rohff, Abd Al Malik, Zahef et l'acteur Oumar Diaw pour apporter leur soutien et organiser un barbecue géant le dimanche pour retrouver les habitants d'Aulnay dans un moment convivial et chaleureux . Originaire du quartier, Sefyu s'engage pour sa communauté :"Je suis un des parrains de l’événement parce que moi aussi, j’ai bénéficié des services sociaux durant ma jeunesse"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Comme l'atteste la vidéo prise par Rohff et repartagée sur les réseaux, l'ambiance est à la fête et aux réjouissances, malgré le contexte chacun partage sa bonne humeur et sa joie avec ls habitants du quartier de l'Europe qui se réjouissent de ce moment de convivialité .