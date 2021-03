"See You Again" de Wiz Khalifa dépasse les 5 milliards de vues sur Youtube

La chanson de Wiz Khalifa, hommage à l'acteur Paul Walker, vient de dépasser les 5 milliards de vues sur YouTube.

par Team Mouv'

C'est officiel, la chanson See You Again de Wiz Khalifa et de Charlie Puth est devenue la troisième chanson à dépasser les 5 milliards de vues sur YouTube. Un exploit à la taille de la teneur sentimentale de la chanson hommage à l'acteur Paul Walker .

Un exploit hautement symbolique

En effet, See You Again fait partie de la bande originale du 7ème opus de la série de films Fast and Furious, sorti en 2015, soit deux ans après la mort de Paul Walker, acteur qui jouait l'emblématique Brian O'Conner . On se souvient tous de l'émotion avec laquelle Vin Diesel avait entonné ce titre sur scène alors qu'il recevait un prix en 2016 . C'est donc avec un pincement au cœur tout particulier que l'on apprend que cette chanson ultra symbolique est l'une des plus écoutées sur YouTube .

C'est le média French Rap US qui avait repéré l'info . Juste avant See You Again dans le top 3 ( et dans un tout autre style ) Despacito, le tube interplanétaire de Luis Fonsi et de Daddy Yankee, arrive en deuxième place, et . . . . Baby Shark. La comptine pour enfants de Pinkfong a dépassé les 8 milliards de vues sur la plateforme vidéo .