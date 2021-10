Seb : la date de sa mixtape dévoilée

Seb annonce la date de sortie de sa mixtape.

par Team Mouv'

Seb, anciennement Seb La Frite, va sortir son premier projet solo . En plein teasing, il vient de révéler la date de sortie de l'EP .

Après un freestyle en chute libre sponsorisé par Red Bull et largement remarqué sur les réseaux sociaux, Seb revient avec le teasing de son premier EP . Le youtubeur s'est fait remarquer par ses vidéos et est rapidement devenu un influenceur notoire, notamment grâce à sa relation avec sa petite - amie Léna Situations .

Entrée remarquée dans le rap game

A l'instar de Mister V ou d'autres rappeurs comme Childish Gambino, le youtubeur a décidé de se lancer dans la musique après sa carrière humoristique . Passionné de rap, Seb lui a en effet toujours laissé une grande place dans ses vidéos . Après un premier clip de rap nommé Taedium en 2020, Seb se lance officiellement dans le rap game .

En 2021, on aura aperçu Seb sur Prends de la vitesse,_mais le jeune rappeur explique qu'il a surtout pris le temps de travailler ce nouveau projet, intitulé crash test_ et qui sera disponible dès le 26 novembre . Avec une cover réalisée par Fifou, l'un des plus grands photographes du rap, Seb s'offre une crédibilité qui pouvait lui faire défaut jusqu'à présent .

En effet, si la fanbase de Seb se réjouit de ce projet à venir, d'autres regrettent encore les débuts du jeune homme dans le rap . Pourtant, en vrai passionné, Seb se lance prudemment et a fait ses preuves avec plusieurs titres phares . Son premier EP sera donc l'occasion pour le youtubeur d'asseoir son succès dans le rap et de prouver ses compétences sur un projet solo .

Rendez - vous le 26 novembre pour écouter le projet de Seb et se faire son propre avis; et, en attendant, on vous conseille de ( re ) regarder son impressionnant freestyle en chute libre .