Sean ride la nuit dans le clip "Omax"

Sean dévoile un clip de dingue pour son single "Omax".

par Team Mouv'

En mars dernier le rappeur Sean avait collaboré avec S . Pri Noir sur le titre Juicy. Après un premier EP Mercutio puis deux Mixtapes A Moitié Loup et MP3 + WAV, Sean prouve qu'il vise toujours le sommet avec son nouveau clip : Omax .

Depuis 2019 le jeune rappeur du 20ème arrondissement ne s'arrête plus dans sa frénésie . On le retrouve aujourd'hui 23 juin dans un tout nouveau clip . Attention la prod est lourde avec ses percus proches de la funk brésilienne . Niveau visuel on peut remercier Swimthedog pour une virée en voiture ténébreuse et les talents du photographe Erwan Blaszka pour l'immortaliser .

Une prod quali grâce à des grands artistes

"Le temps m'a permis de trier, de savoir à qui me fier" et ça se voit . Pour ce morceau Zeudog s'est entouré de son gars sûr, Roodie . Côté percussions, Sean a déroulé le tapis rouge pour Adriano DD, qui n'est autre que le fils du grand bassiste brésilien Narriman Tenorio. Adriano a collaboré avec de grands artistes comme sur le projet du percussionniste Gustavo Di Dalva . Sur ce projet on trouve aussi le père de la bossa nova et ancien ministre de la Culture du Brésil : Gilberto Gil . En gros, du beau monde sur ce titre aux sonorités made in Brazil .

Avec ce titre, Sean t'invite à "enlever ton masque" dehors et danser au son de Omax tout l'été .