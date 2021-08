SDM trafique à l'international dans le clip cinématographique "Cello"

L'étoile montante du 92i prend son envol avec un clip intitulé "Cello".

SDM, le ratpi validé du 92i vient de dévoiler son tout nouveau clip intitulé Cello et extrait de son dernier album Ocho disponible depuis le 9 avril 2021. Grâce au travail du réalisateur NATAS3000, SDM nous emmène avec lui dans une affaire commerciale pas très nette . . . et de grande envergure !

Tamponné 92i

Dans ce clip très cinématographique, SDM se retrouve dans la peau du gérant d'un business international . Avec son équipe, il fend les airs à bord d'un jet privé tamponné 92i pour livrer dans le monde entier ses produits contenus dans des cartons frappés du logo de son label. Avec détermination et parfois à l'aide d'un calibre, il mène à bien les transactions et s'assure que les marchandises du 92i inondent le marché :

Ces derniers temps, SDM est en grande forme ! Il a pas mal travaillé avec ses acolytes du 92i notamment Booba avec qui il a sorti Bonne journée, Daddy et La Zone. On l'a également retrouvé aux côtés de Green Montana sur le titre Evidemment. Pour l'heure, Ocho est son premier et unique album mais on ne prend pas de risques en disant qu'SDM arrivera probablement rapidement avec un second projet studio . Au moment de la sortie d'Ocho, il était venu se confier au micro de ta radio sûre sur l'élaboration de son album et son intégration au 92i dans Mouv' Rap Club, invité par Céline, Fif' et Cefran !