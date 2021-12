SDM invite Booba, Green Montana, Sicario, Bilton... pour "Ocho" version deluxe

SDM envoie le 10 décembre la version deluxe de son album "Ocho".

par Team Mouv'

Le 8 avril dernier, SDM dévoilait son premier album OCHO. Un album de 16 titres dans lequel on retrouvait de nombreux featurings de renoms tels que Booba, PLK ou encore Fally Ipupa. 6 mois après sa sortie, le 10 octobre, le projet du rappeur du 92i devenait éligible au disque d'or.

Prévu pour le 10 décembre, le rappeur de Clamart avait déjà dévoilé certains détails sur sa réédition : 9 morceaux qui seront ajoutés à l'album original. En réalité sur ses 9 titres, 4 sont déjà sortis dont les collaborations avec Koba LaD et Booba. Nous aurons donc le droit à 5 morceaux inédits et notamment un featuring avec Maes sur le titre Passat.

Le 92i en force pour SDM

En réalité sur ses 9 titres, 4 sont déjà sortis dont les collaborations avec Koba LaD et Booba. Nous aurons donc le droit à 5 morceaux inédits et notamment un featuring avec Maes sur le titre Passat ou encore un morceau 100% 92i qui s'intitule justement 92i avec Booba, Bilton, Green Montana et Sicario.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le rappeur a récemment sorti le clip du morceau #malentouré pour teaser la version deluxe. Décidément le 10 décembre marquera une grosse date pour les sorties du rap français entre lui, Rohff, Jul....