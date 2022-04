SDM a donné des concerts en maison d'arrêt pour "donner de la force aux frérots"

SDM a fait trois concerts en maison d'arrêt pour soutenir les détenus.

par Team Mouv'

Une belle action : SDM s'est rendu en maison d'arrêt pour réaliser plusieurs concerts.

SDM, dont on parle beaucoup récemment notamment pour un potentiel album commun avec Green Montana, ne chôme pas. Le rappeur de OCHO a en effet donné plusieurs concerts ces derniers temps, et pas n'importe où : il s'est apparemment rendu en maison d'arrêt pour ses performances, et en a parlé sur Instagram.

"SDM de Paname à mes frères enfermés"

En effet, sur le réseau social, SDM a posté une photo de lui devant un de ces centres de détention et en a profité pour s'expliquer en légende : "***SDM de Paname à mes frères enfermés j’passe le salam !!", lance-t-il, avant d'ajouter : "On a pu faire 3 concerts en maison d’arrêt pour donner la force au frérot".* Hashtag ? "#libérezlesbougs**" : tout est dit.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un geste qui a sans doute du mettre du baume au coeur des détenus de Fresnes, Luynes et Nice, et qui est très signifiant : quand on sait que les conditions de vie des personnes dans les maisons d'arrêt ne sont pas toujours faciles, on peut facilement imaginer que ce genre d'événement fait réellement la différence.

SDM confirme donc ainsi son ascension vers le sommet, tout en prouvant qu'il n'oublie pas d'où il vient, et en restant fidèle à ses valeurs.