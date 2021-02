SCH x Julien Doré : le feat est enregistré

Selon les propos de Julien Doré, la collab la plus chevelue de l'année devrait arriver bientôt.

par Team Mouv'

"Vous avez supris tout le monde en annonçant une collaboration avec le rappeur SCH__, où ça en est ?" demandait la journaliste de la radio Lyon 1ère à Julien Doré ce 25 février matin . Et effectivement, le public rap est impatient de savoir quand ce featuring improbable sera enfin disponible . Alors le chanteur a apporté quelques précisions pour nous faire patienter .

Oui, mes gâtés

On sait depuis novembre 2020 que les deux Julien prévoient de travailler ensemble . Pour l'heure, "On réfléchit ensemble au moment idéal pour partager cette collaboration" répond très calmement Julien Doré à la question de la journaliste . Sans donner beaucoup plus de précisions, on comprend que ce feat est prévu pour bientôt, mais toujours pas de date . "On a enregistré ce qu'on appelle un "feat" ensemble, une chanson qu'on partage" affirme tout de même le chanteur . Excellente nouvelle !

Sur le compte SoundCloud de Manylam Mao, le petit extrait de l'interview concernant la collab' SCH x Julien Doré est dispo en replay :

Le S est partout

De son côté, SCH prépare avec soin la sortie de JVLIVS II, son prochain projet prévu pour le 19 mars 2021 . Avec d'excellents chiffres de streams ces derniers temps, il vient de dévoiler le clip Marché Noir qui pose les bases de l'univers mafieux et hyper esthétique du prochain projet . L'attente est si forte autour de JVLIVS II que les fans du S ont fait planter son site lorsqu'il a ouvert les précommandes car il y avait trop d'internautes en même temps sur la page . . . ça promet !