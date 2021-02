SCH : une cover et une date pour "JVLIVS II"

SCH vient d'annoncer la date de sortie de son album ultra attendu "JVLIVS II"et a aussi dévoilé la cover !

par Team Mouv'

Alerte générale ! Un tremblement de terre de magnitude 1000 vient d'ébranler le monde du rap français . Et pour cause : SCH vient d'annoncer la date précise de la sortie de son album JVLIVS II, l'un des projets les plus attendus de cette année 2021, et en a dévoilé la cover !

Le retour est proche . . .

C'est le 19 mars que sortira ce projet qui est la suite directe de son album JVLIVS sorti en octobre 2018 . C'est via un post sur les réseaux sociaux que le S a fait son annonce, le plus sobrement du monde, accompagnant un visuel magnifique d'une simple date "19 . 03" . Entre containers et soleil couchant, le visuel signé Mister Fifou met l'eau à la bouche . On note l'idée judicieuse d'intégrer le titre du projet au paysage lui - même .

Cette annonce est une étape supplémentaire dans le processus de promotion ultra rodé de SCH qui balançait le 4 février un extrait de son album à venir assorti d'un clip Marché Noir. Ce clip à la réalisation impeccable témoigne d'un travail de titan qu'on retrouvera forcément derrière chaque titre de l'album à venir . Allez plus qu'un mois à tenir ( 28 dodos ).