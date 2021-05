SCH : un chanteur de K-Pop lui propose un feat

SCH est dans les convoitises d'une star de K-Pop qui aimerait faire un feat avec lui.

SCH a décidément la côte et celle - ci dépasse même nos frontières, puisque sa réputation est parvenue à atteindre la Corée du Sud, et plus particulièrement l’œil d’un artiste local . En effet, il s’agit du chanteur Soul, membre du groupe P1HARMONY, un boys band phare du mouvement K - Pop, un genre très populaire auprès des jeunes et dans le monde en entier .

Marseille X Corée du Sud

Lors d’une interview live avec le magazine Rolling Stones, diffusée sur Twitch, Soul, le rappeur et danseur coréen s’est exprimé sur ses envies de collaborations musicales . C’est alors qu’il a cité notre baron marseillais, SCH comme étant l’artiste français avec lequel il aimerait collaborer dans le futur . Une étonnante révélation pour les fans des deux artistes aux mondes et registres pourtant éloignés .

C'est à 27 minutes et 40 secondes du live que l'on peut entendre Soul ( Shota de son vrai nom ) énoncer le nom de SCH comme étant une de ses envies de collaborations dans le futur :

Si la nouvelle n'a pas manqué de rendre fous les fans, pour l'instant SCH n'a pas répondu . Affaire à suivre donc, mais cette collaboration pourrait être très intéressante .