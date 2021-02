SCH squatte la première place du TOP 50 Spotify avec "Marché Noir"

En sortant son nouveau morceau "Marché Noir", SCH a rappelé qu'en solo comme en équipe, il est au top.

par Team Mouv'

Sorti le 4 février 2021 sur Youtube, le clip de Marché Noir cumule déjà plus de 4 millions de vues . Mais le succès de ce morceau ne se limite pas à son clip puisqu'on vient d'apprendre qu'SCH est toujours placé au sommet du TOP 50 Spotify avec son hit .

Bébé Paris c'est magique ! Bébé Marseille c'est mafieux . . . .

Avec ce morceau, SCH dresse le croquis de JVLIVS II, son album à venir . Pour clipper Marché Noir, il a pris la direction de Gibraltar et renoué avec les ambiances mafieuses qu'il avait déjà développé à l'époque de JVLIVS avec des morceaux tels qu'Otto. Ce nouveau son très réussi a directement tapé dans l'oreille du public du S . La preuve : Marché Noir réalise le plus gros démarrage de l'année sur Spotify avec plus d'un million de streams en 2 jours.

Classement Spotify singles

Un album très attendu

Depuis l'annonce de la sortie de JVLIVS II, les fans du S deviennent fous d'impatience. L'attente est telle que quand SCH a ouvert les pré - commandes en ligne de l'album sur son site dédié, les fans ont fait crasher la plateforme tant ils étaient nombreux à se connecter pour commander le disque . En fin d'année 2020, SCH commençait à parler de sortie de la suite de JVLIVS pour l'année 2021 . Il n'y a pas encore de date ni de tracklist définitive pour ce projet hyper attendu, mais on ne manquera pas de vous tenir informés !