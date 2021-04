SCH s'est fait connaitre grâce à "Bande Organisée" selon M6, les fans pètent un cable

Au sommet du rap français, SCH fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines.

par Team Mouv'

Depuis la sortie de JVLIVS 2 le 19 mars dernier, SCH est sur toutes les lèvres et quasiment dans toutes les conversations autour du rap français .

Les fans de SCH très remontés

Tête d'affiche du rap marseillais, le S a connu un succès commercial et critique dès sa première mixtape A7 en 2015 et tous ses projets qui ont suivi ont au moins décroché le disque de platine . Une performance incroyable à seulement 28 ans ! Figure incontournable du rap français, il est encore monté d'un cran en 2020 au niveau de la notoriété grâce à Bande Organisée et ses presque 300 millions de vues. M6 qui lui a consacré un petit reportage dans son JT, affirme qu'il s'est fait connaitre du grand public grâce à son couplet pour cet hymne marseillais et les fans de la première heure ne sont pas forcément contents . . .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Connu partout en France

SCH était évidemment connu avant Bande Organisée, mais disons que le tube de 2020 lui a sans doute permis de toucher un public plus large ( autre que le rap ) et plus familial car "toute la France" a écouté ou entendu son couplet au moins une fois . Les propos de M6 étaient sans doute un peu flous et maladroits, comme souvent sur des chaines généralistes, et les fans du S les ont mal interprétés . Rien de bien méchant, surtout qu'ils l'ont qualifié de "nouveau roi du rap français" .