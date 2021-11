SCH rejoint Orelsan, PNL, Damso... au festival les Ardentes

SCH intègre la super liste des invités du festival des Ardentes.

par Team Mouv'

Les Ardentes n'en finissent plus de nous régaler avec leur programmation : ce vendredi 26 novembre le festival vient d'annoncer la participation de l'un des plus gros vendeurs de cette année en la personne d'SCH.

Quand va-t-elle s'arrêter ?

On croise les doigts, si tout se passe bien, les festivals vont reprendre en 2022 après deux années difficiles où ils n'ont pu avoir lieu à cause du Covid-19. Et parmi tous ceux qui se dérouleront cet été, un continue d'envoyer du lourd avec une programmation de folie !

Le festival des Ardentes qui se déroulera du 7 au 10 juillet 2022 à Liège enchaîne les annonces et voit sa liste d'invités grossir de jour en jour. Après avoir annoncé la présence PNL, Sexion d'Assaut, Damso, Freeze Corleone, Ninho ou encore Stromae, ils viennent d'ajouter SCH à ce super programme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une super annonce pour le festival et pour le public qui aura donc la chance de voir le S interpréter les sons de son dernier album JVLIVS II ou de son prochain projet, si il en sort un avant le festival belge...

La listes des invités du festival des Ardentes semble loin d'être terminée mais l'évènement s'annonce déjà comme l'un des moments forts de cette année 2022.