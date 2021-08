SCH rappe sur les toits de Marseille pour la carte blanche d’IAM

SCH était à l'honneur pour un nouveau programme musical "Du Son Sur Les Toits".

SCH est l'artiste qui explose et que l'on voit partout en ce moment, enchainant les succès, ce dernier ne rate jamais une occasion de rendre hommage à sa ville, Marseille et c'est à l'occasion d'un nouveau programme musical et culturel que l'artiste a pu honorer sa ville .

Du son sur les toits

Diffusé sur France 2, Du Son sur les Toits c'est un nouveau format musical pensé par Mat Bastard, laissant carte blanche à un artiste ou à un groupe phare de la scène française attaché à une ville . La première édition commence à Marseille, avec carte blanche pour IAM qui a invité une liste prestigieuse d'artistes à venir faire un live sur le toit du MAMO . On retrouve donc SCH aux cotés de Kofs, Suzane, Tessae, LMK, Naps, Alonzo et Ora Ito . Réalisé en juin, le tournage de ce premier épisode s'est donc déroulé sur l'un des plus beaux toits de Marseille : le MaMo est une structure exceptionnelle : un lieu de création artistique en plein ciel . Ce centre d’art est en effet installé sur le toit panoramique de La Cité Radieuse, le chef - d’œuvre édifié par Le Corbusier entre 1945 et 1952 comme le rapporte France 3.

Diffusée ce jeudi 26 aout, l'émission mélange des performances live en solo et/ou duo, des anecdotes et des confidences pour un moment unique . Dans l'extrait partagé sur les réseaux, on retrouve SCH interprétant l'un de ses morceaux cultes Marché Noir, présent sur son très attendu album JVLIVS II.