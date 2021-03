SCH raconte l'histoire de son couplet culte sur "Bande organisée"

Dans une interview pour Mouloud Achour sur Clique, SCH est notamment revenu sur la conception du titre "Bande organisée", présente sur le mythique album "13'Organisé".

par Team Mouv'

Alors que son album JVLIVS II sortira le vendredi 19 mars, SCH est en pleine promo . Le 12 mars, c'est Mouloud Achour qui le recevait dans son émission Clique pour une longue interview . Dans celle - ci, le rappeur marseillais couvre un large panel de sujets, et revient plus particulièrement sur la conception du morceau Bande organisée.

Ce morceau mythique a rythmé l'été 2020 de la France entière et pour cause : c'est un titre qui respire la bonne humeur . SCH a raconté comment il avait vécu personnellement la création de cette chanson . Il explique : "je rentre et je vois tout le monde donc déjà c'est l'apothéose : on est une trentaine d'artistes plus leurs collègues . C'est une réunion qui s'est pas passée depuis je sais pas combien d'années à Marseille, je sais même pas si c'est déjà arrivé qu'il y est autant d'artistes tous ensembles" .

La recette d'un titre culte

Dans cette atmosphère, impossible de ne pas être inspiré pour SCH . Le S poursuit, dévoilant comment il a créé son couplet : "là on met la prod et tout ça et moi j'avais pas écrit de couplets, et j'entends la prod et je me dis mais ça y est je vais me régaler__ . Et j'ai mon reuf qui est aux Beaumettes je lui envoie en note vocale mon couplet, et il me dit "oh c'est grave" . Et du coup je rentre en cabine, je pose mon couplet et puis après tout le monde a posé son couplet et tout ça" .

L'issue de ce processus de création ne pouvait qu'être hallucinant : "et quand on écoute le son à la fin c'est juste magique, on est trop fiers du truc qu'on a fait, tout le monde sourit et y a aucune mauvaise onde . Et je pense vraiment que la conception des titres qui marchent le plus, c'est quand l'amour opère" . Pour ce qui est des paroles il explique que "la clef c'est des mots simples qui nous parlent à tous, et le jargon il reste marseillais" . Il conclut "C'est la simplicité__ . Y a quoi de plus simple en vrai que ce morceau quand tu regardes bien ? Les gens peuvent croire que ça a été travaillé . Tout le monde a passé 20 minutes en cabine" .