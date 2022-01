SCH prévient tout le monde : “je vais pas blaguer en 2022”

SCH nous adresse ses meilleurs vœux et nous tease une année 2022 fracassante.

par Team Mouv'

Après avoir signé un des plus gros projets de l’année 2021 avec son album JVLIVS II certifié double platine, c’est au travers d’une publication solennelle sur Instagram que le S nous prépare à la suite en 2022.

Il faudra encore compter sur le S en 2022

SCH n’a visiblement pas fini de nous surprendre et d’envoyer du lourd. En effet, à la suite d’un flot de remerciements adressés à son équipe, son entourage, les scélérats et même ses haters, celui-ci nous fait la promesse dans une publication sur Instagram publiée ce 1er janvier de ne “pas blaguer en 2022”.

"*Merci à mes scélérats qui me soutiennent et m'ont toujours soutenu comme si j'étais leur poto de toujours. Je vous promets que je vais pas blaguer en 2022, si le ciel le permet. Merci à vous du fond du cœur et merci à ceux qui m'ont découvert cette année, merci à ceux qui ont contribué à agrandir la lumière autour de moi.*"

En plus, il en a placé une pour son père Otto décédé en 2017 qui lui manque énormément :

"*Papa tu me manques, j'aurais aimé que tu vois ce qui se passe pour moi depuis que t'es parti... Je te le rends un petit peu ici*."

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Alors que Gims avait déjà teasé une potentielle apparition d’SCH dans le prochain album de la Sexion d’Assaut prévu cette année et que Soso Maness avait annoncé en exclusivité sur Mouv’ Rap Club la préparation d’un film en collaboration avec le S, les projets du rappeur marseillais pour 2022 sont nombreux et restent encore très mystérieux mais pas moins alléchants.

Entre featurings, émission (SCH sera membre du jury dans la nouvelle émission diffusée prochainement sur Netflix Nouvelle École, la compétition Rap) projets solo, cinéma, concerts (JVLIVS TOUR 2022 et Francofolies 2022), le public n’espère qu’une chose pour cette nouvelle année : que le ciel ne soit pas rouge.