SCH prépare actuellement le tome 3 de "JVLIVS"

C’est confirmé, SCH travaille actuellement sur la suite de JVLIVS.

par Team Mouv'

Après avoir annoncé en début d’année sur Instagram qu’il n’allait “pas blaguer” en 2022, SCH confirme dans une interview accordée au Parisien qu’il prépare actuellement le 3ème volet de *JVLIVS***.**

JVLIVS III pour 2022 ?

L’histoire de JVLIVS n’a apparemment pas fini d’être racontée. Après avoir réalisé un des meilleurs démarrages de 2021 avec JVLIVS II sorti le 19 mars dernier et certifié double disque de platine, le rappeur marseillais continue d’écrire l’histoire en ce moment même. En effet, dans une interview accordée au Parisien, SCH confirme “Je travaille sur le troisième volet de JVLIVS et plein d’autres projets, pour m’aérer musicalement”.

Le rappeur d’Aubagne qui on le sait, sera présent sur différents projets collaboratifs dont la série Netflix Nouvelle École et un film avec Soso Maness, ne compte donc pas s'essouffler maintenant et en si bon chemin. Inspiré par Jul avec qui on le retrouve dans 13’Organisé, le S mise sur l’esprit sportif au sein du rap mais surtout sur un travail acharné pour continuer d’avancer.

" Je travaille toute l’année. Je fais du son tous les jours dans mon studio, chez moi près d’Aubagne [ ... ] Ce que réalise Jul est motivant pour tout le monde. Il est toujours aussi passionné, il se régénère et cela nous impressionne. Le rap a pris une place considérable et il y a entre les artistes un esprit sportif, une concurrence saine, qui tire tout le monde vers le haut. "

Alors que le rappeur sera en tournée cette année, ses déclarations auront de quoi rassurer ses fans et leur confirmer son retour en solo. Même si aucune date n'a pour le moment été annoncée, on espère que l'album verra le jour en 2022.