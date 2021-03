SCH performe l'incroyable "Loup Noir" en live chez Colors

C'est officiel, la performance de SCH aux studios Colors est enfin disponible !

par Team Mouv'

Alerte générale ! La participation de SCH à Colors est arrivée. Depuis quelques jours déjà, on n'avait qu'une hâte : retrouver le S dans l'ambiance épurée et pastel devenue culte des studios Colors . Ces derniers s'attachent depuis quelques années à mettre en avant la crème de la scène rap internationale ( c'est notamment le rappeur français Captain Roshi qui y avait réalisé une performance poignante avec la chanson Pigalle) . A quelques jours du 19 mars, jour de la sortie de JVLIVS II, l'ultra attendu album de SCH, c'est avec une immense excitation que les fans attendaient cette apparition de leur artiste préféré . Et comme d'habitude, le rappeur marseillais ne nous a pas déçu.

SCH dévoile "Loup Noir", 19ème tracks de "JVLIVS II"

Le titre et la description de la vidéo sont formels, on va avoir accès à un second extrait de JVLIVS II, et plus précisément au 19ème morceau de la tracklist dévoilée par SCH : Loup Noir. Le morceau s'ouvre tout en douceur sur des notes de piano et très vite, SCH attaque son couplet avec la force tranquille qu'on lui connait . On boit littéralement les paroles du S qui nous offre quantité de phases poétiques tant dans le fond que dans la forme, comme avec l'énumération : "des pensées noires et des nuits blanches, des armes, des enfants terribles, le béton le bruit du ciment" . Les références à son père sont aussi particulièrement touchantes : "prendre un maximum pour papa comme si j'allais le faire renaitre, d'entre les morts comme un dieu grec".

On sort de ce morceau gonflés à bloc pour vendredi . A noter qu'au niveau de sa promotion d'album, le S a fait un sans fautes . Après nous avoir balancé successivement le premier extrait de JVLIVS II, Marché Noir, assorti d'un clip, la cover et la date de sortie, SCH avait fait fort en faisant disposer des containers marqués du logo JVLIVS II à Marseille et à Paris . Avec ce passage à Colors, le S entame le dernier virage avant de nous livrer le tome 2 du projet JVLIVS . . .