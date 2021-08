SCH passe du bon temps sur un yacht dans le clip de "Corrida"

Le S a sorti un nouveau clip, celui du morceau "Corrida" et c'est incroyable mec.

par Team Mouv'

Au sommet de son art, SCH a livré le 19 mars 2021 le tome 2 de JVLIVS, pour lequel il a déjà offert des clips de haut standing comme Marché Noir, Mannschaft feat Freeze Corleone, ou encore Crack. Le J a aussi participé au succès du projet 100% marseillais 13'Organisé initié par son poto JuL.

Le S en détente sur un yacht

Le S l'avait teasé sur son compte Instagram, le clip du morceau Corrida sortirait ce jeudi 19 aout et chose promise chose due . Le rappeur marseillais tient ses promesses et nous livre le visuel de Corrida.

Pour le clip, on a un SCH en détente à bord d'un yacht et en belle compagnie . Le bateau porte même le drapeau Julius . Sur la mer en plein jour, le S débite son flow et on le retrouve également la nuit sur la plage . On y voit un SCH charismatique, bien sappé comme toujours pour un clip très classe qui a été réalisé par Chill .

Le rappeur a teasé récemment un extrait inédit qui a enflammé ses fans et on imagine qu'avec ce clip l'engouement pour le S sera aussi présent .