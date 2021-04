SCH nous donne rendez-vous vendredi… avec deux cadeaux

Vendredi 23 avril, SCH fera plaisir à ses fans.

par Team Mouv'

Alors que le raz de marée déclenché par la sortie de JVLIVS II le 19 mars 2021 est toujours dans les esprits, SCH vient d'annoncer qu'il avait encore quelques cadeaux pour nous . Ce vendredi 23 avril, il nous a donné rendez - vous sur toutes les plateformes de streaming pour entendre les bonus de son projet si réussi .

Le meilleur pour la fin ?

Sur Twitter, le S a partagé à ses fans un petit visuel dans lequel on peut voir le nom des artistes présents sur ces morceaux bonus . Les bonus de JVLIVS II sont composés 2 nouveaux morceaux : le premier intitulé Fantôme, réalisé en collab avec JuL et Le Rat Luciano, deux rappeurs légendaires . Le second est un morceau interprété en solo par le S et intitulé Tempête.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le succès de JVLIVS II

Disque d'or 4 jours après sa sortie, JVLIVS II a été certifié disque de platine début avril, preuve du succès du projet . Dès la sortie de ce cinquième album studio d'SCH, les fans se sont rués sur JVLIVS II au point de faire bugger le site internet du S au moment de l'ouverture des pré - commandes . Le projet était porté par d'énormes titres comme par exemple l'excellent Mannschaft feat Freeze Corleone, et les "gâtés" se sont déchainés !