SCH livre le clip puissant de "Mannschaft" feat. Freeze Corleone

Le S délivre le clip de son featuring avec Freeze Corleone.

C'est l'un des titres les plus écoutés de son nouvel album JVLIVS II. Mannschaft en collaboration avec Freeze Corleone dispose désormais de son clip officiel . Après avoir livré le visuel de Marché Noir qui faisait office d'annonce de son album, le rappeur marseillais a choisi de mettre en images Mannschaft, 5ème track de l'opus .

Réalisé par Gregory Ohrel, les deux rappeurs balancent leurs rimes aiguisées dans ce clip sombre et ultra bien mené . Tout au long du visuel, l'écran est coupé en deux, et nous donnent deux points de vue . Un visuel qui correspond parfaitement à l'atsmosphère de l'album et qui renforce encore davantage l'esprit de JVLIVS . Le clip est disponible ci - dessus .

SCH cartonne avec JVLIVS II

Le retour de SCH s'est fait dans la lumière, avec des retours très positifs de la part du public et des spécialistes . Ce nouvel opus est une réussite critique mais aussi commerciale. L'album s'est écoulé à plus de 63 000 exemples en une semaine - un score qui n'avait pas été atteint depuis Deux frères de PNL en 2019 .