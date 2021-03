SCH réalise le meilleur démarrage midweek depuis PNL en 2019

C'est l'heure du premier bilan pour "JVLIVS II", le dernier album d'SCH.

par Team Mouv'

JVLIVS II est dans les playlists de tous les "gâtés" depuis vendredi 19 mars et c'est déjà l'heure du premier bilan concernant les chiffres de streaming de ce projet tant attendu . Salué dès sa sortie par les fans et les homologues du S, l'album a été teasé en grande pompe : avec un mini - documentaire diffusé la veille de la sortie de l'album. 4 jours après sa sortie, les premiers chiffres sont dores et déjà tombés : c'est un strike pour SCH .

Strike !

24h après la sortie de l'album, on savait déjà qu'SCH avait fait mieux que Damso et Booba en 24h sur Spotify . A présent, le média spécialisé dans le traitement des données chiffrées Midi/Minuit vient tout juste de révéler le premier score de JVLIVS II : 36 427 exemplaires en 3 jours. C'est astronomique !

Juste derrière les "Deux Frères"

Pour replacer un peu ce score dans son contexte : 36 427 ventes, c'est énorme ! Le rappeur marseillais se place ainsi juste derrière PNL au classement des meilleurs démarrages à la mi - semaine . Avec leur album intitulé Deux frères, les frangins des Tareterêts avaient récolté 74 000 ventes en midweek ! Ils trônent à la première place du classement . En 3ème position, on retrouve VALD avec Ce Monde est cruel, qui a réalisé 28 000 de ventes à la mi - semaine .

Avec cette deuxième place au classement des meilleurs démarrages mid - week, le S confirme sa place au sommet du rap français .