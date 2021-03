SCH fait mieux que Damso et Booba en 24h avec "JVLIVS II"

Les premiers chiffres de "JVLIVS II" de SCH viennent d'être communiqués par Spotify.

par Team Mouv'

C'était l'album le plus attendu de l'année 2021, et on comprend maintenant pourquoi. JVLIVS Tome II de SCH, dévoilé le vendredi 19 mars ne cesse de faire parler de lui . Le jour de sa sortie, l'album a été énormément commenté sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Ce qui prouvait toute l'attente qui était placé sur cet opus .

Plus de 24 heures après sa mise en ligne, les premiers chiffres ont été communiqués par Spotify, et ils sont très impressionnants . En 24h, sur Spotify il réalise 11,7 millions de streams . C'est mieux que Ultra de Booba avec 9,2 millions et mieux que QALF de Damso avec 11,3 millions . Il s'agit du meilleur démarrage en streams de l'année 2020 et 2021 . Aussi, les 19 premières places du top 200 Spotify France sont occupées par les 19 morceaux de l'album .

Il faudra attendre quelques jours encore pour obtenir les chiffres de la première semaine, qui s'annoncent très forts également .