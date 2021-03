SCH : les gâtés "fissurent" Twitter avec la sortie de “JVLIVS II”

SCH vient de sortir le Tome 2 de "JVLIVS" 2 et c'est les auditeurs et internautes valident fort.

par Team Mouv'

Très attendu avec la deuxième partie de l'incroyable JVLIVS, SCH a livré une suite dans la continuité du premier Tome et visiblement les fans sont déjà au taquet .

Les gâtés déjà au taquet

Accompagné par Jul, le Rat Luciano et Freeze Corleone, le S a toutes les cartes en main pour régaler ses gâtés avec ce projet et confirmer son statut de grosse tête d'affiche du rap français. Un album disponible que depuis quelques heures, mais l'engouement est assez dingue sur les réseaux et les superlatifs pleuvent déjà pour qualifier JVLIVS 2. Ravi de l'accueil du public pour ce Tome 2, le rappeur marseillais a indiqué que ses fans avaient "fissuré Twitter" depuis minuit et ça c'est le feu .

Voici une sélection des meilleures réactions :

Validé par Youssoupha

Le meilleur pour la fin : Youssoupha qui sort son album Neptune Terminus aujourd'hui, a validé fort le projet du S . C'est beau ce respect entre rappeurs !

Forcément, son label Rec 118 est heureux comme jamais et trop fier de son artiste .