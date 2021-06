SCH lâche le clip dansant et stupéfiant de "Crack"

Nouveau clip de SCH, extrait de "JVLIVS" 2.

par Team Mouv'

Au sommet de son art, SCH a livré il y a 3 mois le Tome 2 de JVLIVS, pour lequel il a déjà offert des clips de haut standing comme Marché Noir, Mannschaft feat Freeze Corleone et maintenant c'est l'énergique Crack qui reçoit sa dose en visuel et c'est une belle claque dans la gueule .

Comédie musicale de la rue

Le délire pour le clip est assez simple : une fiction qui tourne autour du marché de la drogue . Mais pour mettre en image tout ça, le S n'a pas fait une énième vidéo avec des dealers de drogue qui trainent en bas d'une tour . Non là, il est parti dans une vibe dansante avec des danseurs qui l'accompagnent et qui font leur show pendant que le rappeur marseillais livre ses couplets avec une facilité déconcertante, sur une prod assez originale mais terriblement efficace. Aux manettes de ce joli clip, on retrouve Cédric Dubourg qui apporte un autre délire au catalogue vidéo, déjà bien fourni, du S .

Omniprésent dans le rap français depuis plusieurs mois , que ça soit avec les marseillais de 13'Organisé, en solo ou en feats : Soso Maness, Naps, Alonzo, Fianso . . . SCH a la ferme intention de continuer à tout péter et on attend la suite avec impatience .